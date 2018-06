Noi cerchiamo di essere civili, ma voi mettete almeno i cestini

Buongiorno,

scrivo perché sono più volte che mi capita di andare in passeggiata con il mio cane a Gallarate e di tornare a casa con i sacchettini contenenti i bisogni del cane.

Questo è capitato in viale dei Tigli e nelle vie limitrofe e soprattutto in Boschina.

In entrambe le zone vi è un solo cestino o comunque, i cestini sono a una grandissima distanza l’uno dall’altro. In particolare in boschina ve ne è uno soltanto. Io ho un cane di pochi mesi che ancora fatico a tenere in passeggiata, in quanto molto spaventato da rumori, altri cani o macchine e altri autoveicoli. Per questo è molto importante che io abbia entrambe le mani disponibili per tenerlo bene: è molto pericoloso perché può divincolarsi con facilità quando è molto spaventato. Mi è capitato le ultime volte di avere DUE sacchetti in mano perché non avevo potuto depositarne nessuno dei due visto che nel tratto di strada percorso non ve n’era NEANCHE UNO.

È possibile considerare le esigenze di persone come me o chiunque, ad esempio, si voglia mangiare un gelato o abbia urgente necessità di depositare qualcosa?

Non si sta chiedendo un cestino ogni metro, ma almeno in un lungo tratto di strada come può essere Viale dei Tigli o la stessa boschina – dove ce n’è uno solo per quattro lati anche piuttosto lunghi!!! – che ne mettano almeno due.

Oggi ad esempio, ho portato in passeggiata il mio cane in Boschina, ma non sono riuscita a raggiungere il lato del cestino, considerato che il mio cane ad un certo punto si è spaventato ed è andato di corsa verso la macchina. È un problema che può toccare anche chi ha un cane anziano e non può allungare il giro. Per l’ennesima volta quindi, mi riporteró a casa il sacchetto con le feci del cane.

Sono sinceramente stanca di fare tutta la passeggiata con in mano la cacca del mio cane e di depositarla poi nella spazzatura di casa mia.

Grazie

Lettera firmata