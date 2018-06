“Cerco giovani con voglia di crescere nella mia azienda, ma che fatica”

Quando un’azienda cresce velocemente è sintomo che le cose stanno andando bene ma anche la crescita è una fase aziendale che pone delle sfide non sempre facili da superare. Tra queste la ricerca della manodopera è forse una di quelle più avvincenti ma anche complicate da affrontare.

Lo sa bene Diego Trogher, fondatore e amministratore della Td-Group di Galliate Lombardo, che negli ultimi anni ha moltiplicato il suo business nel settore della pulizia e non solo.

Una crescita vorticosa fatta di acquisizioni e creazione di nuovi servizi e che oggi come non mai cerca personale motivato che abbia voglia di fare strada in azienda.

«Quello della manodopera sta diventando la mia preoccupazione – ammette oggi Trogher -. Ho 100 dipendenti e un business che per forza mi richiede di pensare ad un importante cambio generazionale ma la verità è che sto facendo una grandissima fatica».

TD-GROUP CERCA 10 PERSONE DA INSERIRE IN AZIENDA

L’imprenditore sta cercando 10 giovani per aumentare la forza lavoro estiva ma tra questi vorrebbe individuare figure adatte ad entrare stabilmente in azienda.

«Sento continuamente il problema dei giovani del nostro territorio che non hanno lavoro – spiega Trogher -. Io voglio dire che di lavoro ne ho e per questo ho bisogno di giovani del territorio, determinati e volenterosi, che vogliono darsi da fare. Naturalmente, le nostre aziende si occupano del mondo delle pulizie e da lì chiedo di partire. Ma anche io ho cominciato facendo le pulizie e oggi guido un grande gruppo aziendale. Quello che cerco sono giovani che vogliono darsi da fare».

La preoccupazione di Trogher arriva anche da tante esperienze andate storte: «sto cercando serietà e impegno – racconta -, invece, spesso da qui passano persone che alla prima difficoltà mollano. Il lavoro è anche sacrificio ma in un’azienda come questa può dare stabilità e soddisfazioni. Per questo vi dico: se avete queste caratteristiche fatevi avanti, qui c’è un percorso professionale che vi aspetta».

Per contatti: info@td-group.it