Ceresio Estate: a San Vigilio la musica di corte del Re Sole

Interessante proposta musicale della rassegna Ceresio Estate.

Sabato 7 luglio, alle 19.30 nella chiesa parrocchiale di Gandria, uno dei borghi più suggestivi del luganese, un concerto di musica barocca di sapore squisitamente francese.

Omar Zoboil (oboe barocco), Martin Zeller (viola da gamba) e Emanuele Forni (tiorba) proporranno su strumenti d’epoca un programma che arriva direttamente dalla corte del Re Sole.Verranno infatti eseguite opere, tra gli altri, di Marin Marais e Antoine Forqueray. Di quest’ultimo compositore, assunto nel 1689 dal “Re Sole” Luigi XIV per il suo intrattenimento personale, verrà data la rara occasione di ascoltare non solo la musica, ma anche lo strumento: una viola da gamba del 1685 appartenuta al grande maestro e oggi suonata da Martin Zeller.

Il programma del concerto

Come di consueto, gli organizzatori suggeriscono al pubblico di raggiungere il villaggio con una passeggiata lungo il magnifico sentiero di Gandria; per il ritorno a Castagnola e Lugano è prevista alle 22 una corsa speciale in battello (CHF 10.-).

Il concerto è promosso dall’Ente Turistico del Luganese. Entrata gratuita

Tutte le informazioni su: www.ceresioestate.ch

QUI potete leggere e scaricare tutto il programma di Ceresio Estate 2018