Cesare Cremonini, stasera il debutto a San Siro

Parte stasera da San Siro il primo tour negli stadi di Cesare Cremonini. L’artista si esibirà in un concerto di circa due ore e 20 durante il quale in un continuo alternarsi di momenti diversi ancora una volta emergono sempre di più le caratteristiche che anche il grande pubblico ha imparato a conoscere e apprezzare, e che fanno di Cesare un musicista completo, un autore e uno show-man unico per stile e talento.

Dopo la data zero di Lignano Sabbiadoro (sold out), Cremonini sarà protagonista questa sera, alle ore 21:00, della sua prima volta allo stadio di San Siro, già esaurito in prevendita, prima di fare tappa allo stadio Olimpico di Roma e chiudere poi con un altro SOLD OUT nella sua Bologna (Stadio Dall’Ara). Uno spettacolo, quello che Cremonini metterà in scena negli stadi, capace di trovare il perfetto filo conduttore per rappresentare al meglio questi vent’anni di carriera, costellati da una serie innumerevoli di hit, sempre uniche e originali.

In questi 20 anni di carriera infatti, Cesare ha sempre lavorato e scritto riuscendo a sposare felicemente la sua spiccata impostazione da cantautore con arrangiamenti e sonorità sempre ricercate lontane dalle mode del momento, ma anche da quelle dei suoi padri inspiratori. Caratteristiche queste che hanno contribuito a fare di Cremonini uno degli artisti musicalmente più stimati e influenti del panorama italiano. Ma a rendere straordinario il debutto negli Stadi di Cesare Cremonini è lo straordinario elenco di successi che si alterneranno in una scaletta di due ore.

Da brani degli esordi come “50 Special” e “Un giorno migliore” ai primi successi come solista “Vieni a vedere perché”, “Marmellata#25” “PadreMadre” ecc. passando per “Mondo”, “Il Comico”, “Buon Viaggio”, giusto per citarne alcuni, per ad arrivare ai successi tratti dall’ultimo album “Possibili Scenari”, due tra tutte “Poetica” e “Nessuno vuole essere Robin”.

La sensazione che si ha è che tutte le canzoni scelte da Cremonini per questi show siano entrate di diritto nel patrimonio collettivo della musica pop italiana, compresa quella di scuola cantautorale, risultato questo che sottolinea la capacità di Cesare Cremonini di scrivere e interpretare canzoni di successo senza tempo.

Il “Cremonini Stadi 2018” darà la possibilità a Cesare di portare per la prima volta dal vivo i brani dell’ultimo album “Possibili Scenari”, disco ricchissimo e poliedrico nel quale confluiscono molteplici influenze e piani di lettura, ricevendo dal vivo l’affetto che il pubblico ha regalato negli ultimi mesi a brani come “Nessuno vuol essere Robin”, all’attuale successo radiofonico “Kashmir-Kashmir” e naturalmente a “Poetica”, canzone considerata “rivoluzionaria” per la sua struttura e arrangiamento.

I quattro concerti del “Cremonini Stadi 2018” (prodotto e organizzato da Live Nation Italia) che già nella sola prima settimana di apertura delle prevendite aveva superato i 60 mila biglietti venduti, segnano una svolta fondamentale nella lunga carriera di Cremonini il cui percorso sia discografico che musicale, dal 1999 ad oggi, ha sempre rappresentato un unicum nel complesso panorama della musica pop italiana.

Radio Italia è media partner ufficiale del tour.

Sul palco di San Siro saliranno:

Cesare Cremonini – voce, pianoforte, chitarra

Nicola “Ballo” Balestri – basso

Andrea Morelli – chitarre elettriche e acustiche

Alessandro de Crescenzo – chitarre elettriche e acustiche

Michele Guidi – tastiere

Bruno Zucchetti – tastiere

Andrea Fontana – batteria

Andrea Giuffredi – tromba

Massimo Zanotti – Trombone

Gabriele Bolognesi – Sax e flauto traverso

Annastella Camporeale – cori

Gigi Fazio – cori, chitarra acustica