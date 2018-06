Chiusura punti nascita: “Dopo Angera potrebbe toccare a Cittiglio”

La decisione della giunta lombarda di chiudere 4 punti nascita potrebbe avere un seguito.

Sotto i riflettori c’è anche l’ospedale di Cittiglio dove, lo scorso anno, non si raggiunsero i 500 parti. Lo rivela il consigliere del PD Samuele Astuti che critica la gestione lombarda della sanità: «La chiusura del punto nascita era annunciata da tempo ma, come spesso accade, arriva solo dopo le elezioni. Purtroppo la cattiva programmazione della Regione ha portato in sofferenza tutta la rete ospedaliera della provincia di Varese e oltre al punto nascita di Angera è ora a rischio anche Cittiglio, che nel 2017 non ha raggiunto la soglia dei 500 parti. Dare la colpa al ministro Lorenzin, lo stesso a cui era stata chiesta la deroga, è francamente un vistoso scaricabarile»