Concentrarsi sul dettaglio per allargare lo sguardo verso l’orizzonte e indagare il paesaggio. Torna domenica l’appentamento con <Faccia a faccia con l’arte>, il ciclo di incontri promosso dal museo Baroffio e interamente dedicato ai bambini, fatto di laboratori creativi e visite guidate alla scoperta delle curiosità nascoste tra le opere della collezione.

Se il mese scorso l’evento è stato dedicato alla ricerca e alla creazione di stemmi, la proposta per il primo di luglio è “A ciascuno il suo paesaggio”: un invito a porre attenzione ad animali, fiori e paesaggi che animano quadri, statue e codici miniati dell’esposizione permanente.

Per alcuni artisti il paesaggio è fondamentale per ambientare le proprie rappresentazioni, per altri ne diventa addirittura il soggetto principale. Dopo aver osservato da vicino i quadri in mostra, gli esperti di Archeologistics guideranno i piccoli partecipanti sulla terrazza del museo, attrezzata per l’occasione con tavoli, album da disegno e matite invitando i bambini a colorare il loro paesaggio, lasciandosi ispirare dal panorama sui laghi di Varese.

“Faccia a faccia con l’arte” è un appuntamento che si rinnova ogni prima domenica del mese, nel pomeriggio dalle ore 15.30 presso il Museo Baroffio del Sacro Monte.

Per bambini dai 5 agli 11 anni. Prenotazione consigliata (info@museobaroffio.it oppure 366 477 4873).

Biglietto singolo 5euro

Biglietto familiare (2 adulti + 2 bambini): 12euro