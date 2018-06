Codice giallo per un ciclista investito stamattina presto, lunedì.

Il fatto è avvenuto in via Madonna in campagna a Gallarate attorno alle 6.30.

Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza della Croce Rssa Italiana di Gallarate che hanno soccorso l’uomo, un quarantaseienne, trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Sul luogo dell’incidente è arrivata anche una pattuglia della polizia del commissariato cittadino.