Cicogna days, fino al 24 giugno le visite guidate della Lipu

Osservare da vicino, senza creare alcun disturbo, la spettacolare nidificazione della cicogna bianca. Tornano i Cicogna Days che la Lipu organizza a partire da sabato 9 fino al 24 giugno in Piemonte, Lombardia, Calabria e Sicilia, le regioni che ospitano il maggior numero di coppie di questa specie.

I volontari della Lipu accompagneranno i partecipanti a uno spettacolo straordinario, che mescola emozione e scienza, per una specie, la cicogna bianca, molto conosciuta e ricca di significati ecologici e simbolici.

Forte oggi in Italia con oltre 300 coppie nidificanti, la cicogna bianca, secondo l’ultimo censimento svolto in 44 paesi, è in forte aumento anche in Europa, con oltre 250mila coppie nidificanti nel 2014, tanto che per BirdLife International la specie non è più considerata in declino, e per la Lista rossa mondiale è una “Least concern”, ossia non minacciata.

Da domani, dunque, ci sarà una ghiotta opportunità per tutti gli amanti della natura. Dopo l’anteprima delle delegazioni della Lipu di Niscemi e Caltanissetta, che il 24 maggio hanno visitato con centinaia di partecipanti 40 nidi nella Piana di Gela, la Lipu di Catania (contatti: lipuct@libero.it) torna domani nel lato Est di questa grande area siciliana per una visita ai 20 nidi presenti, dove si svolgerà, con l’aiuto degli esperti della Lipu, il censimento della popolazione nidificante.

I Cicogna Days proseguono con un fitto programma nel weekend successivo del 16 e 17 giugno: la Lipu di Milano e la Lipu di Lodi promuovono un tour guidato presso alcuni nidi, con inizio alle ore 10 e visita in mattinata ai nidi di Cerro al Lambro (Milano), Landriano (Pavia), e Salerano sul Lambro (Lodi). È possibile seguire il tour completo o solo alcune tappe a scelta; gli spostamenti vanno effettuati con mezzi propri (per info: milano@lipu.it).

Sempre il 16 e 17 giugno la Lipu Calabria (email: calabria@lipu.it) organizza visite guidate nella Valle del Crati e nella Piana di Sibari, entrambe in provincia di Cosenza, e inoltre nella Valle del Neto (Crotone).

Infine, domenica 24 giugno, la Lipu di Biella-Vercelli propone una visita agli otto nidi esistenti nella zona di Rovasenda, in provincia di Vercelli (contatti: biella@lipu.it). Nel pomeriggio l’evento proseguirà con la visita ai nidi nella zona di Salussola (Biella).