Cieli neri sul Varesotto, arrivano grandine e temporali

Cieli neri e nubi minacciose sul Varesotto. Le previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino davano in mattinata cieli nuvolosi e qualche goccia. Via via aumento della nuvolosità che porterà piogge più frequenti dal pomeriggio e locali temporali. (nella foto di Davide Franzi, Morazzone prima del temporale)

Mercoledì 13 giugno il tempo sarà variabile con nuvolosità estesa alternata a schiarite irregolari, più ampie sulla bassa pianura. A tratti piogge a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione dal pomeriggio.

Giovedì ci sarà residua nuvolosità al mattino, in seguito più soleggiato ma possibili annuvolamenti pomeridiani che potranno portare qualche rovescio soprattutto lungo le Prealpi e l’alta pianura. In montagna debolmente ventilato da nord nella notte e di primo mattino.

Venerdì 15 e sabato 16 giugno: prevalenza di bel tempo con solo qualche nuvola di passaggio. Probabilmente asciutto. Temperature in lieve aumento.