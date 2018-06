In cima alla Grignetta “atterra” una nuova croce

E’ tornata a svettare a 2.184 metri la croce della Grignetta. I Vigili del fuoco del Comando di Lecco, in collaborazione con il personale del Reparto Volo Vigili del fuoco Lombardia, hanno partecipato nella giornata di sabato alla posa di una croce sulla cima della “Grigna Meridionale”, nota agli amanti della montagna come “Grignetta”.

Questa montagna è uno dei simboli del panorama lecchese, sovrasta il capoluogo dall’alto dei suoi 2.184 mt, è palestra di roccia per gli appassionati scalatori, è meta di tantissimi escursionisti che in ogni stagione affrontano le sue ripide pareti e i diversi sentieri che la circondano e che portano sulla sua vetta.

Nel 1947, dopo un lungo trasporto a spalla, era stata posta una croce in metallo sulla “Grignetta” da parte del gruppo sportivo “La Montagna”. Nell’ottobre scorso la croce è stata vandalizzata e parzialmente abbattuta. Questo gesto ha suscitato un’ondata di sdegno sia tra gli appassionati della montagna, ormai abituati a essere accolti in cima dalla croce, sia tra i cittadini della Provincia di Lecco che hanno percepito questo vile gesto come un’offesa a uno dei simboli del loro territorio.

L’idea di ricostruire la croce è stata dell’artigiano Giuseppe Orlandi, presidente della sezione C.A.I. (Club Alpino Italiano) di Ballabio (LC) e membro della XIX Delegazione del CNSAS, che immediatamente si è prodigato nella realizzazione di una nuova croce da posare in sostituzione di quella danneggiata. I componenti del Nucleo S.A.F. del Comando di Lecco, venuti a conoscenza di questa lodevole iniziativa, hanno dato la loro disponibilità a collaborare al trasporto e alla posa della nuova croce.

Dopo la cerimonia di benedizione da parte del prevosto Monsignor Franco Cecchin, alla presenza del Comandante Provinciale di Lecco dott. Ing. Roberto Toldo, delle Autorità Civili e Militari della Provincia lecchese, il personale del Reparto Volo Lombardia ha trasportato con l’elicottero Drago 82 -quello di base a Malpensa- la nuova croce sulla cima della “Grignetta”. Sulla vetta della montagna il personale SAF (speleo alpino fluviale) del Comando di Lecco ha completato, insieme all’artigiano Giuseppe Orlandi, le ultime operazioni per la posa definitiva.