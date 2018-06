Cinema sotto le stelle a Villa Forzinetti

Mercoledì 27 giugno, a Villa Forzinetti, si terrà la terza edizione di Cinema Sotto le Stelle.

Villa Forzinetti è la sede della Comunità Psichiatrica Protetta ad Alta Assistenza che afferisce alla Psichiatria di Varese. Si trova in centro città, in via Cesare da Sesto.



L’iniziativa si aprirà con un’apericena alle 18.30, preparata da ospiti e operatori della Comunità, e, a seguire, la proiezione del film La Pazza Gioia del regista Paolo Virzì.

L’introduzione sarà a cura di Alessandro Leone, critico cinematografico di FilmSttudio ’90.