Cinema Sud arriva in Ticino con i suoi film ecosostenibili

Cinema Sud – il cinema ecosostenibile di Helvetas – arriva anche in Ticino. Dopo svariate edizioni di successo in Svizzera romanda e tedesca, Cinema Sud nel mese di luglio di quest’anno varcherà il Gottardo per una tournée tutta ticinese. Quattro Comuni coinvolti, otto serate programmate per quattro film del Sud del mondo, il tutto all’insegna dell’ecologia e della mobilità lenta.

Trainato da una bicicletta, mentre un pannello solare carica delle batterie preposte all’uso, Cinema Sud riscuote ad ogni edizione un ottimo successo di pubblico e di critica, espandendosi di anno in anno. L’ufficio di Helvetas della Svizzera italiana ha dunque deciso di organizzare questa manifestazione cinematografica anche in Ticino durante il mese di luglio.

Parallelamente ai suoi progetti di sviluppo in Africa, Asia, America Latina e nell’Europa dell’Est, Helvetas si impegna infatti anche in un lavoro di sensibilizzazione della popolazione svizzera su questioni globali di sviluppo. Il cinema a energia solare permette inoltre di affrontare in modo conviviale delle tematiche ecologiche e di solidarietà.

Prima tappa di Cinema Sud sarà Balerna – dove da 20 anni risiede l’ufficio di Helvetas – il 4 e 6 luglio al Parco Sant’Antonio, per poi spostarsi verso il Lido comunale di Melano l’11 e il 13 luglio 2018. Terza tappa, altro lido: il 18 e 20 luglio 2018 sarà infatti la volta del Lido comunale di Maroggia. A fare da cornice alle due ultime proiezioni della prima tournée cinematografica di Helvetas della Svizzera italiana – il 25 e il 26 luglio 2018 – sarà invece il Parco Scherrer di Morcote. Le proiezioni avranno sempre luogo alle ore 21:00.

I film proiettati saranno quattro, provenienti dal Sud del mondo: a Balerna sarà proiettato “White Sun” (Nepal, 2016), a Melano “Theeb” (Giordania, 2014), mentre a Maroggia sarà la volta di “Malaria” (Iran, 2016) e si terminerà a Morcote con “Wajib” (Palestina, 2017). Questi Comuni ticinesi hanno offerto l’utilizzo degli spazi gratuitamente e sostengono l’organizzazione dell’evento.

L’entrata è gratuita e s’invitano gli spettatori a portarsi da casa sedie e coperte dove accomodarsi, per creare un ambiente il più conviviale possibile. La manifestazione cinematografica è prevista anche in caso di maltempo in un luogo al coperto.

Sponsor unico dell’intera manifestazione cinematografica sarà la Borgovecchio Vini SA – azienda che per festeggiare i 40 anni di attività ha deciso di sostenere generosamente questa manifestazione ecologica e culturale.

Per maggiori informazioni su film e tappe, è possibile consultare il seguente link www.cinemasud.ch/it oppure scrivere a nicole.rossi@helvetas.org.