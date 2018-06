Circolo PD di Luino, Dario Pessina nominato commissario

Si è svolta ieri la prima riunione del circolo PD di Luino dopo le dimissioni del Segretario Enrico Bianchi. All’assemblea ha preso parte il commissario che gestirà questa fase: si tratta di Dario Pessina, segretario del circolo PD di Laveno.

Il Segretario Provinciale del Partito Democratico e Consigliere Regionale Samuele Astuti commenta: “Sono particolarmente grato a Dario Pessina per la sua disponibilità a occuparsi del circolo in questa fase straordinaria. La sua figura, che ben conosce le problematiche della zona, sarà di garanzia per tutti. Desidero ringraziare il Segretario uscente, Enrico Bianchi, per il gran lavoro svolto in questi anni. I miei migliori auguri al circolo per un lavoro proficuo in vista delle importanti sfide che ci attendono nei prossimi mesi e anni e che devono vedere il Partito Democratico protagonista anche a Luino”

Dario Pessina aggiunge: “Viviamo una fase politica delicata, che richiede la presenza di un soggetto che sappia esprimere proposte serie e praticabili e contemporaneamente sia chiaramente alternativo rispetto alle derive preoccupanti e potenzialmente molto dannose per il Paese attuate in primo luogo dal nuovo governo Conte. Il Partito Democratico anche a Luino può senz’altro essere punto di riferimento per tutti coloro che cercano idee e prospettive diverse partendo dai temi locali fino alle questioni più generali.

Agire localmente pensando globalmente potrebbe sintetizzare l’approccio del lavoro del circolo del PD di Luino in vista dei futuri molteplici impegni che si prospettano per i prossimi mesi”.