Città in lutto per la scomparsa di Walter Fazio, il “poliziotto gentile”

La città di Busto Arsizio perde una figura che l’ha accompagnata negli ultimi decenni prima come dirigente del commissariato cittadino (del quale fu a capo per 7 anni), come giudice di pace e poi anche come assessore alla Sicurezza nella seconda giunta Farioli.

La notte scorsa si è spento Walter Fazio, figura gentile e di grande spessore morale, non a caso insignito nel 2015 del del premio “internazionale all’impegno sociale” da parte del Comitato spontaneo antimafie “Livatino-Saetta-Costa” di Riposto (CT) anche per il suo ruolo di presidente del Comitato per la tutela della legalità e la lotta a tutte le mafie.

Fazio è anche nipote del giudice Cesare Terranova, vittima della mafia a seguito di un attentato nel 1979 (qui la storia).

Giovedì, alle 15.15, si terranno i funerali, nella chiesa di San Michele.