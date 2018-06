Civati e De Simone: “Spiace per Ofo, ma questo non ferma il nostro impegno sulla mobilità sostenibile”

«Sicuramente non si ferma il nostro impegno per potenziare la mobilità sostenibile e avere una città più vivibile e moderna».

Commentano così gli assessori Andrea Civati e Dino De Simone dopo la notizia arrivata all’improvviso (ma non troppo), del definitivo addio della società cinese che forniva le biciclette gialle alla città di Varese per il bike sharing a flusso libero.

«Il nostro impegno è dimostrato ad esempio dai lavori per la nuova pista ciclabile che collegherà il centro con il lago, che partiranno a luglio. Ovviamente ci spiace per la scelta di Ofo su cui ha influito sicuramente anche l’inciviltà di tante persone che con i loro comportamenti e vandalismi hanno danneggiato anche chi invece apprezzava questa possibilità di bike sharing – proseguono in coro i due assessori -. Forse insieme al potenziamento della mobilità sostenibile si dovrebbe pensare anche a dei corsi di educazione civica. L’amministrazione comunque non si ferma in tema di mobilità sostenibile: altre e nuove iniziative saranno presto messe in campo, oltre alla nuova ciclabile, perché anche a Varese la ciclabilità possa trovare un giusto spazio».