Civati scrive in Regione: “Trenord non chiuda la biglietteria della stazione”

C’è preoccupazione a Varese per la paventata chiusura della biglietteria della stazione ferroviaria.

L’assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici Andrea Civati ha inviato in queste ore una lettera all’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Claudia Maria Terzi, in merito all’ipotesi di chiusura della biglietteria della Stazione Varese Nord da parte di Trenord.

Una preoccupazione condivisa dalla stessa assessore regionale che in Consiglio aveva dichiarato di voler seguire da vicino la vicenda.

«La ringraziamo per la sintonia mostrata – le ha scritto Civati -. Le chiediamo di intervenire a nome di Regione Lombardia, azionista fondamentale della società».

Secondo Civati preservare la biglietteria ha più di un significato: «la stazione di Varese Nord, collocata in zona centrale della città vede transitare migliaia di cittadini pendolari, varesini e non – spiega l’assessore -, e costituisce un hub fondamentale del trasporto ferroviario. Nell’ottica di mantenere un presidio informativo, turistico e di sicurezza non è auspicabile la chiusura della biglietteria perché porterebbe alla desertificazione di un luogo che invece occorre valorizzare».

In ballo c’è anche il più complessivo progetto di riqualificazione delle stazioni: «proprio per migliorare il servizio di trasporto pubblico, la nostra Amministrazione ha predisposto il progetto di riqualificazione dell’ampio comparto delle Stazioni ferroviarie – ha detto Civati -, prevedendo la realizzazione di nuovo polo di interscambio dotata di una nuova biglietteria, sala d’attesa e pensiline per gli autobus. Il Progetto Stazioni comprende anche altre infrastrutture che miglioreranno l’accessibilità della Stazione di Varese Nord con un sottopasso che porterà i viaggiatori dal Terminal Bus di Piazzale Kennedy direttamente al binario di partenza. Tanto premesso, è evidente quanto sarebbe illogica la scelta di chiudere la biglietteria della Stazione di Varese Nord sulla quale vorremmo essere coinvolti».