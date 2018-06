“Cleopatràs” di Giovanni Testori

Nell’ambito della dodicesima edizione del “Terra e Laghi Festival” promosso da “Teatro Blu”, il 23 giugno, ore 21.00 sarà rappresentato, nella Piazza del Municipio di Cadegliano, il monologo di Giovanni Testori “Cleopatràs”, nell’interpretazione di Arianna Scommegna con la regia di Gigi Dall’Aglio (ingresso libero).

Attrice, socia-fondatrice della compagnia ATIR, Arianna Scommegna ha ottenuto importanti riconoscimenti come i premi “Hystrio” e “Ubu”. Il suo repertorio va dai classici greci alla contemporaneità di Testori ed è impegnata come attrice e trainer nel progetto ATIR “Gli spazi del teatro”, laboratorio permanente di teatro sociale per persone diversamente abili