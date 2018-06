Climaquiz, la sfida sui cambiamenti climatici

Da tempo oramai il tema del cambiamento climatico sta assumendo un ruolo centrale nella politica internazionale e nella vita quotidiana di tutti noi: sia chi è convinto sia chi è scettico ha a che fare con dei fenomeni atmosferici e climatici che non rientrano nella normalità a cui si era abituati.

Proprio il cambiamento climatico sarà l’argomento affrontato venerdì 29 giugno alle 21.30 al Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo, dove si terrà il Climaquiz, cioè un evento organizzato da due associazioni di giovani della zona, impegnati nella divulgazione scientifica: Biomaterra e Free2Change.

La serata riguarderà i cambiamenti climatici e proverà a fornire dei dati in più a tutti gli interessati grazie al contributo dei presentatori (tutti conoscitori, studenti o laureati in facoltà legate all’ambiente). Non aspettatevi però un incontro in modalità “lezione frontale”: infatti i temi verranno presentati in modo giocoso attraverso un quiz, o meglio, un Climaquiz.

Tramite una piattaforma online, dove le persone potranno accedere con smartphone, verranno presentate le varie domande per invitare i partecipanti a testare le proprie conoscenze in merito ad un tema ambientale molto sentito.

A fine serata verrà decretato un vincitore a cui spetterà un premio.

Le uniche cose necessarie? Lo smartphone carico, la voglia di sfidarsi e di conoscere maggiormente i fenomeni che ci circondano (e le loro cause).

Se volete scoprire ulteriori dettagli della serata, vi invitiamo a consultare la pagina Facebook: https://www.facebook.com/events/249179065851355/

Per ulteriori informazioni sugli organizzatori: sito o pagina Facebook di Biomaterra, pagina Facebook di 32Change