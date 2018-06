Coldebella, l’addio al biancorosso ora è ufficiale

Dal punto di vista ufficiale, è terminata questa mattina – venerdì 29 giugno – la collaborazione tra la Pallacanestro Varese e Claudio Coldebella, il 50enne dirigente veneto (ed ex playmaker della Nazionale) che nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di direttore generale biancorosso.

Coldebella, come noto, si trasferirà in Russia per “timonare” l’ambizioso Unics Kazan, una delle formazioni locali più quotate che vanta anche una vittoria in Eurocup nel 2011. Il comunicato di addio, come previsto, è assolutamente in linea con l’ottimo rapporto tra Toto Bulgheroni – consigliere delegato all’area sportiva e mentore del dg uscente – e lo stesso Coldebella.

Rapporto che ha portato a una separazione consensuale, tanto che in questi giorni il dirigente ex Caserta ha proseguito il suo lavoro varesino, arrivando all’acquisto di Ronald Moore, limando la trattativa che porta a Iannuzzi (la cui firma sembra vicina) e proseguendo nella ricerca dell’ala piccola titolare.

«Pallacanestro Openjobmetis Varese comunica che a partire da oggi, venerdì 29 giugno 2018, Claudio Coldebella non sarà più il direttore generale del club biancorosso. La società dieci volte campione d’Italia e cinque volte campione d’Europa intende ringraziare il dirigente di Castelfranco Veneto per l’impegno, la dedizione e la professionalità profusi in queste due intense stagioni che hanno portato numerose soddisfazioni sia dentro che fuori dal campo, contribuendo alla crescita del club. Tutta la famiglia della Pallacanestro Varese augura a Claudio un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera professionale».

Come raccontato in QUESTO ARTICOLO, la società di piazza Montegrappa ha già scelto il suo successore che sarà Andrea Conti, il cui addio da Cremona è stato ufficializzato ieri dalla Vanoli Basket.