Coldebella può lasciare Varese: ha un’offerta dalla Russia

In una giornata importante sul mercato – quella della conferma di Aleksa Avramovic: il termine di oggi non ha portato con sé l’addio del giovane serbo – la Pallacanestro Varese rischia fortemente di trovarsi senza il proprio general manager.

Claudio Coldebella – che proprio oggi compie 50 anni: auguri – sarebbe infatti in procinto di lasciare la società biancorossa e di accettare un’offerta appena arrivata dalla Russia, e più precisamente dall’Unics Kazan, ricco club che negli ultimi anni ha vinto un’Eurocup e una Coppa nazionale. L’anticipazione di un sito specializzato, BasketNet, sta trovando conferme anche da ambienti vicini alla Pallacanestro Varese.

Il dirigente veneto ha un contratto (cosiddetto 2+1 firmato nell’estate 2016) che gli permette di uscire dall’accordo entro il prossimo 30 giugno. In caso di addio al club di piazza Montegrappa andrebbe un buyout di circa 30mila euro. In carriera Coldebella ha già diverse esperienze internazionali come giocatore: ha infatti vestito le maglie di AEK Atene e Paok Salonicco.

Chiaramente per Varese la notizia è di quelle che complicano le cose, anche se la società del presidente Vittorelli è già a buon punto con il mercato. Con la conferma di Avramovic sale a sei il numero dei giocatori già in organico (Cain, Tambone, Natali e Ferrero oltre al nuovo acquisto Archie). E prima di salutare, Coldebella potrebbe anche firmare il nuovo playmaker, ruolo per il quale salgono le quotazioni dell’ex pistoiese Ronald Moore.

