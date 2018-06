Colorati e di corsa: è la “Run4Fun”

Sabato 9 giugno a Lozza va in scena la prima edizione della “Run4Fun”, corsa non competitiva patrocinata dal Comune e organizzata dall’Associazione Genitori della scuola primaria locale per chiudere l’anno scolastico con musica, colore e divertimento.

L’evento si rifà alla celebre Color Run: una corsa non competitiva aperta ad adulti e bambini, durante la quale vengono lanciati dei colori “contro” i corridori. Ovviamente si tratta di coloranti commestibili, non tossici e approvati per questo tipo di manifestazione.

L’appuntamento è alle 16.30 all’Oratorio di Lozza: è possibile iscriversi direttamente sul posto con una donazione di 10 euro, fino all’esaurimento dei pacchi gara che comprendono una maglietta bianca, una bustina di colore, un paio di occhiali da sole, una ghirlanda colorata e un gadget. Per ulteriori informazioni e iscrizioni si può inviare una e-mail all’indirizzo run4fun2018lozza@gmail.com.

La partenza della “Run4Fun” è prevista alle ore 17, con la diffusione di musica e tanto colore. Due i percorsi disponibili: il più lungo misura 4,5 chilometri, quello breve è di 1.500 metri. Ogni partecipante può scegliere quello più adatto a sé.

La manifestazione è resa possibile anche dall’intervento degli sponsor che sono la Concessionaria Crespi, CrossFit Three Fingers, Società Agricola del Lago e FGXInternational-Polinelli.