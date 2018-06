Colto in flagrante e arrestato il ladro delle scuole

A tradirlo sono stati i sensori dell’allarme della scuola, e quando i carabinieri sono entrati nell’istituto di via San Giuseppe, una primaria, hanno trovato un uomo accovacciato in un’aula, da dove sarebbe scappato di lì a poco con alcuni utensili sottratti.

Sono cosi scattate le manette per furto in flagranza di reato, e il ventisettenne è stato portato questa mattina di fronte al giudice per il giudizio in direttissima. Ecco come sono andati i fatti secondo la ricostruzione dei carabinieri.

Erano le 02.00 quando l’uomo si era appena introdotto all’interno degli uffici dell’istituto scolastico, con l’intento di far razzia di monete e oggetti custoditi negli armadi e nei cassetti delle varie scrivanie. Questa volta, però, i sensori dell’allarme avevano registrato l’indebita intrusione, dando così la possibilità ai carabinieri di intervenire nell’immediatezza. In una manciata di secondi la pattuglia del 112 di Saronno è accorsa sul posto e, notata una finestra forzata, si è introdotta nei corridoi bui del palazzo.

Dopo aver assicurato le eventuali vie di fuga a piano terra, con l’ausilio di una seconda pattuglia giunta in rinforzo, i militari hanno iniziato ad ispezionare stanza per stanza tutti gli uffici, finché sono giunti in quello in cui era accovacciato il reo, intento ad armeggiare tra le scrivanie.

Il 27enne aveva forzato, oltre alla finestra d’accesso, un’altra porta che collegava due aree al primo piano, accantonando alcuni utensili che di lì a poco avrebbe portato via. L’uomo, quindi dichiarato in arresto, è stato accompagnato presso la caserma di via Manzoni.

Secondo i militari lo stesso modus operandi era stato adottato in altri eventi delittuosi, che avevano già visto quelle segreterie depredate. È al vaglio degli investigatori dell’Arma la ricostruzione degli episodi per l’eventuale riconducibilità all’odierno indagato.

L’arresto è stato convalidato e il giudice ha stabilito l’obbligo di dimora nel Comune di Saronno.