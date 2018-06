Comitati convocati in Regione, ma l’assessore non c’è

Comitati pendolari a Palazzo Lombardia. A due mesi dalla richiesta, i pendolari sono arrivati nella sede della Regione ma, ad aspettarli, non c’era l’assessore: « Abbiamo fatto l’amara scoperta a poche ore dalla richiesta di conferma dell’incontro – scrivono in un comunicato – Nonostante questo sgarbo, con responsabilità ed educazione ci siamo presentanti all’incontro. Riteniamo inaccettabile il comportamento dell’Assessore Terzi nei confronti dei pendolari del quadrante ovest che, costantemente, denunciano situazioni insostenibili per i viaggiatori lombardi a causa delle ben note problematiche di RFI, Trenord e Trenitalia».

Al loro arrivo, dunque, constatata l’assenza dell’interlocutore, i pendolari hanno fratto dietro front: « Esprimiamo la nostra rabbia e il nostre forte disappunto. Il tempo delle parole e delle promesse è finito, i pendolari vogliono risposte, non messaggi di solidarietà dei tecnici e dei politici. L’assessore si impegni a trovare uno spazio per riconvocare i comitati nel più breve tempo possibile» hanno dichiarato i rappresentanti dei comitati Pendolari Gallarate-Milano, S6 Milano-Novara, Viaggiatori Trenord Nodo di Saronno e della Domodossola-Arona-Milano