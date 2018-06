Il Comitato insiste: “A Cittiglio c’è bisogno dell’ortopedia”

Il Comitato in difesa dell’ospedale di Cittiglio non cede: il reparto di ortopedia e traumatologia deve tornare all’antico.

In un nuovo documento, il Presidente Salvatore Romano polemizza per la capacità ridotta di un reparto che due anni fa venne chiuso per essere riaperto ma con attività limitata: «Alcune settimane fa – afferma Romano – proprio fuori dall’Ospedale la caduta accidentale di un commerciante nel proprio negozio e la conseguente frattura di spalla: il malcapitato è stato trasportato a Varese per le cure del caso. Per l’ennesima volta ci si chiede a cosa serve il repartino aperto alcuni mesi fa dal lunedì al sabato mattina e soprattutto chi serve? Non certo per la popolazione residente a Cittiglio e zone limitrofe. Si parla tanto del sovraffollamento dell’Ospedale di Varese e del Pronto Soccorso ma poi concretamente cosa si fa per decongestionarlo? Una buona quota di traumi potrebbe essere trattata tranquillamente a Cittiglio ma manca prima di tutto la volontà di farlo da parte della Direzione Generale e del Primario della stessa unità operativa il Prof D’Angelo.

Ho potuto appurare, grazie all’albo pretorio on line sul sito dell’Ospedale, come sia stato espletato l’acquisto di pezzi specifici per il letto operatorio per la chirurgia della spalla per diverse migliaia di euro. In passato avevano promesso l’alta specialità di mano e piede, ora siamo alla spalla. Tutto fuorchè il trattamento della frattura di femore come le indicazioni Ministeriali imporrebbero (!). Sono stati spesi soldi pubblici, e tanti, altrettanti ne vengono spesi ogni volta che si mette un malato su un’ambulanza per trasferirlo da Cittiglio a Varese. Per quanto tempo ancora i cittadini dovranno avere pazienza? E’ stato presentato un esposto poche settimane fa alla Procura della Repubblica. Il reparto di Ortopedia e Traumatologia fu chiuso in fretta e furia ben prima che venisse approvato il POAS dell’Azienda Ospedaliera. Il nostro, è un Ospedale di Base è a tutti i numeri per continuare ad esserlo. L’ortopedia deve essere aperta 7 giorni su 7 feste comandate incluse e deve potere trattare le fratture di femore come lo stesso DM 70 del 2015 impone. Non ci fermeremo. La chiusura dell’ortopedia due anni fa fu un vero sopruso e ogni trasferimento verso Varese di fratture che potrebbero essere tranquillamente trattate a Cittiglio rappresenta un danno e un’offesa dei diritti altrui».

Tra le altre criticità sollevate da Romano l’impianto di condizionamento che il mese scorso bloccò per qualche giorno l’attività chirurgica e che oggi è affidata a un apparecchio a noleggio: « Si, è vero, è lungo l’iter burocratico per l’appalto di una nuova centrale termica, ma 4 anni e chissà quanti ancora non sono troppi?» e il piano di chiusura dei letti per permettere al personale di usufruire delle ferie: « Quanti letti saranno chiusi? E quanti di area medica e chirurgica rispettivamente? La riduzione toccherà anche la sala operatoria? Per adesso assoluto silenzio se non poche voci da cui trapelerebbe che sicuramente a giugno alcune sedute operatorie sarebbero state cancellate».