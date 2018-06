Comitato per l’Ondoli: “Una sconfitta per il diritto alla salute”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Comitato Permanente per l’Ospedale Ondoli

Le dichiarazioni dell’assessore regionale alla salute Gallera peggiorano ancora di più la situazione e ci inducono a credere che tutto fosse già stato scientemente pianificato.

Si ritorna al principio che le colpe sono degli altri quando con la famosa autonomia e il referendum che è costato ai lombardi 50 milioni di euro sembrava essere tutto superato.

Ma quello che lascia ancor più basiti è l’affermazione di avere fatto tutto il possibile per salvare il punto nascite e la pediatria! Anzi che la riapertura di servizi esistenti avrebbe creato disservizi alle altre strutture ospedaliere della ASST Valle Olona (Gallarate …Busto Arsizio ). Ma, di grazia, chi ha voluto aggregare il nostro ospedale a quella ASST, mentre lasciare il territorio e il distretto sanitario a Varese? Quegli stessi politici regionali che due anni fa avevano promesso il famoso milione per il rilancio dell’ospedale di Angera nell’ambito della manna dei 500 milioni per la sanità lombarda sventolati sulla stampa Anche allora l’assessore regionale alla sanità era Gallera. Invero è cambiato il presidente della commissione sanita’ …ma per cause di forze maggiori. Ma ora si capisce il perché si è voluto dividere l’ospedale dal territorio. Anche questa volta speriamo di sbagliarci. Come, purtroppo non è avvenuto in questi anni. E siamo stati facili profeti, inizialmente bollati come “Cassandre” da politici che, nella realtà, hanno superato le più fosche previsioni

L’Ospedale di Angera perde definitivamente il punto nascita e la pediatria. La Chirurgia generale è trasformata in piccola Chirurgia e a questo punto ecco chiudersi il cerchio. Perché i medici che se ne vanno altrove (o in pensione ) non vengono sostituiti con assunzioni fisse? L’Ospedale di Angera perderà la sua funzione e diventerà un Presidio Ospedaliero Territoriale. Questo è il futuro che ci attende e allora vedrete che il famoso milione arriverà senza battere ciglio. A tempo scaduto .

E le promesse elettorali di chi ha vinto le ultime elezioni regionali??? Come diceva una cantante: parole, parole e ancora parole.

Caro Assessore Gallera perché non hai voluto ascoltare le oltre 13.000 persone che chiedevano di arrestare il depotenziamento dell’Ospedale di Angera e ridare al nostro nosocomio la funzione storica per cui e’ stato creato dai nostri concittadini con tanti sacrifici! E questo allontana il cittadino alle Istituzioni.