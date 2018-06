Il commissario lascia Lonate: “Non dimenticheremo questo periodo”

Il viceprefetto Gaetano Losa ha retto per un anno il Comune di Lonate Pozzolo. L’ha fatto – come accade spesso ai commissari prefettizi – in una situazione di particolare difficoltà per il paese, reduce dall’arresto a maggio 2017 del sindaco Danilo Rivolta (che ha poi patteggiato la pena nell’autunno successivo). L’ha fatto facendosi carico dell’amministrazione di un paese, delle necessità della ordinaria amministrazione, ma anche – ad esempio – di alcune ricorrenze importanti per la comunità. Riceviamo e pubblichiamo la sua lettera di saluto a Lonate

Prima di lasciare questo Comune, dopo dieci mesi di gestione commissariale, desideriamo rivolgere un caloroso saluto di commiato alla Comunità di Lonate Pozzolo, alle autorità civili, militari e religiose, alle forze politiche, economiche e sociali, agli ordini professionali, alle associazioni, agli organi di informazione, al mondo della scuola, alle istituzioni tutte anche dei comuni vicini con le quali abbiamo avuto l’onore ed il privilegio di interagire e di collaborare, ma soprattutto ai cittadini.

La nostra presenza, la nostra azione ed il suo significato è chiaro a tutti ed è sempre stata rivolta a tutti indistintamente.

Le cose fatte sono state tante ed altrettante sono quelle che restano da realizzare, forse avremmo potuto fare di più, ma le circostanze, i tempi ed limiti – a volte anche normativi in un periodo particolarmente critico anche dal punto di vista politico nazionale – non sempre ci hanno favorito: comunque l’obiettivo prioritario è stato di dare sempre un contributo a questa comunità, perché ritrovasse la sua identità, in un’ottica di sviluppo socio – culturale ed economico più aperto, trasparente, diffuso; meno gravato da una percepita assuefazione da parte dei Lonatesi ad una gestione politica della Cosa pubblica vista distante o non sempre pienamente trasparente e partecipata.

L’impegno, le difficoltà, le resistenze, le insidie, il sacrificio e la fatica, che ci hanno accompagnato in questi dieci mesi, ci hanno insegnato ad affrontare ogni problema con umiltà e determinazione e soprattutto a credere nella bontà della nostra azione, sempre ed esclusivamente rivolta al bene comune e alla piena consapevolezza della vivacità della città.

Desideriamo ringraziare tutti per l’attenzione, la considerazione, l’ascolto e la collaborazione dimostrateci e anche per le critiche, spesso utili e stimolanti per una lettura più attenta della realtà.

Ci rendiamo conto che la nostra presenza in questo territorio non è stata facile da accettare, tuttavia ogni nostro sforzo è stato rivolto a creare condizioni di fiducia nello Stato e nelle Istituzioni, che la rappresentano, di coesione sociale, solidarietà civile e collaborazione fra Istituzioni e cittadinanza, nella convinzione che questi valori sono fondamentali per la crescita di una comunità.

A volte la presenza di una gestione commissariale, sostituendosi ad un apparato politico – amministrativo “stanco e adagiato” ha una funzione catartica che serve a risvegliare le coscienze di tutti, cittadini e funzionari, da un periodo di gestione che, apparentemente caratterizzato da normalità, può rivelare, nel suo intimo, un corto circuito con la legalità.

Nel ringraziare tutti i dipendenti e i collaboratori comunali con i quali abbiamo lavorato anche duramente, riteniamo questa un’esperienza impegnativa, ma entusiasmante ed appassionata.

Siamo sicuri che non potremo mai dimenticare questo periodo trascorso a Lonate Pozzolo, che rappresenterà sicuramente un bel ricordo perché qui abbiamo avuto l’accoglienza e l’ospitalità che ogni funzionario statale spera di trovare. Abbiamo avuto modo di conoscere il comune, il suo territorio con le sue due frazioni Sant’Antonino e Tornavento, la sua gente ed apprezzarne in modo crescente le ricchezze e le peculiarità, tanto da augurarle più volte di assurgere a Città.

Da tutti, nel rispetto del ruolo istituzionale di ciascuno abbiamo ricevuto la disponibilità, l’impegno e la collaborazione indispensabili per lo svolgimento delle nostre funzioni in questi mesi di mandato, nell’affrontare, speriamo proficuamente, temi e problematiche che si sono presentati di volta in volta. E’ stato un vero onore per noi svolgere il ruolo che ci è stato affidato per questa territorio che abbiamo avuto modo di conoscere bene, apprezzare, amare.

Nell’augurare a tutta la cittadinanza un governo stabile, efficace e duraturo, in grado di esprimere al meglio la dignità di una Comunità sana e vivace, esaltandone i valori e le risorse locali, vogliamo rivolgere un pensiero affettuoso a tutte quelle persone, ai collaboratori, alle forze dell’ordine e alla polizia locale, alle associazioni, alle istituzioni locali che ci sono stati vicini e ci hanno sostenuto anche nei momenti di maggior crisi e impegno.

Un pensiero a tutte le persone che a causa della grave crisi economica hanno perso il lavoro e vivono momenti di sofferenza economica e sociale, ed un augurio sincero che al più presto possa ritornare per loro un periodo di serenità.

Un particolare ringraziamento e riconoscimento va all’Amministrazione di Ferno con cui abbiamo condiviso l’esperienza dell’altro ente l’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno, che coinvolge il comune di Lonate Pozzolo. Un grazie al Comandante e al personale della Polizia locale e dei servizi gestititi unitariamente dall’Unione per i servizi svolti a favore di entrambi i comuni.

Infine, un particolare ringraziamento va alle Istituzioni Ecclesiastiche con cui abbiamo condiviso, nel rispetto dei diversi ruoli, la volontà di una crescita delle coscienze civili, alla Scuola che con il suo Dirigente, i docenti e il personale tutto ha condiviso l’azione di stimolo ad una responsabile crescita civica nei confronti dei giovani lonatesi ben rappresentati dal Consiglio Comunale dei ragazzi e dal suo Sindaco, al Comandante della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio e al Comandante e ai militari della Stazione Carabinieri di Lonate Pozzolo per aver contribuito a mantenere un ottimale clima di sicurezza pubblica durante questi mesi.

Quindi, nella speranza che la nostra presenza abbia significato per tutti voi, come per noi, un’esperienza importante, vorremmo congedarci, senza clamore, ma con un briciolo di commozione e sincera gratitudine per quanto Lonate Pozzolo ci ha dato dal punto di vista professionale, ma soprattutto personale!

Grazie a tutti…

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Viceprefetto

Dott. Gaetano Losa e

I SUB COMMISSARI

Dott.ssa Rosa Agostini Dott.ssa Francesca Fiorella

A titolo personale vorrei ringraziare le due colleghe sub Commissarie, Dott.ssa Rosa Agostini e Dott.ssa Francesca Fiorella per avermi “sopportato” e supportato: il loro contributo tecnico e la costante presenza mi hanno consentito di svolgere il delicato incarico con maggiore diligenza e tranquillità.

Inoltre, un grande Grazie vorrei rivolgere al personale dell’Area Amministrativa i cui preziosi suggerimenti e il continuo apporto, spesso oltre l’orario di lavoro, mi hanno aiutato a gestire al meglio sia la macchina amministrativa sia le relazioni esterne e il cerimoniale in occasione degli eventi organizzati e dei numerosi impegni di rappresentanza istituzionali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Viceprefetto

Dott. Gaetano Losa