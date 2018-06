ComoNExT e Liuc insieme per un master sull’innovazione

ComoNExT, il digital innovation hub sito a Lomazzo, e la LIUC Business School dell’Università Cattaneo di Castellanza lanciano il master universitario “Next Innovation” per gli innovation manager del futuro.

Il nuovo percorso formativo è stato presentato dal Direttore Generale dell’innovation hub, Stefano Soliano, dal Rettore della LIUC – Università Cattaneo, Federico Visconti, e dalla professoressa Raffaella Manzini (Prorettore alla Ricerca e Ordinario di Ingegneria Economico – Gestionale) nel corso dell’evento di presentazione del libro Fabbriche 4.0. Percorsi di trasformazione digitale della manifattura italiana (Guerini Next, coll. Cattaneo Libri).

«Al giorno d’oggi – ha dichiarato il Rettore della LIUC Federico Visconti – i temi dell’open innovation e della sharing economy sono al centro delle politiche di sviluppo imprenditoriale ed è quindi necessario che anche le istituzioni accettino sfide di sharing entrepreneurship. Con questo spirito di condivisione di progetti imprenditoriali innovativi abbiamo deciso insieme a ComoNExT di costruire un master specialistico sull’innovazione. Tengo molto a sottolineare come in soli 6 mesi siamo riusciti a declinare in modo concreto la configurazione di questo progetto ambizioso. In un’ Italia che fatica a mettere a terra progetti innovativi di sviluppo territoriale, ci riteniamo soddisfatti di essere riusciti a dare forma ad un’architettura così complessa e sfidante».

Il master NExT Innovation firmato LIUC Business School e ComoNExT prevede 500 ore di lezioni frontali e 400 ore di internship.

Gli elementi distintivi saranno la prevalenza esperienziale delle docenze svolte presso l’Università, il susseguirsi di workshop tematici verticali sugli hot topic del’innovazione presso ComoNExT a cui si aggiungeranno un approfondimento delle competenze trasversali (soft skill) funzionali all’innovazione, il coinvolgimento e la partecipazione attiva di aziende e startup fortemente innovative e, non ultima, un’esperienza residenziale di academy della durata di una settimana focalizzata sullo sviluppo e l’adozione di una concreta soluzione innovativa.

«Siamo convinti che la necessità di innovare prodotti e servizi da parte di un’azienda passi per la conoscenza di nuove tecnologie, per questo abbiamo ideato insieme alla LIUC Business School un percorso formativo che già nei prossimi anni possa offrire al mercato del lavoro la figura professionale dell’innovatore d’impresa – ha dichiarato Stefano Soliano – In questo senso, la nostra community rappresenta il miglior ecosistema da cui apprendere grazie al know how diffuso tra le aziende insediate a ComoNExT, maturato in anni di esperienza consolidata sul campo. Il contatto diretto con il mercato e la disponibilità di strumenti d’apprendimento all’avanguardia, oltre alla possibilità di prendere parte alle varie iniziative di formazione che promuoviamo – conclude Soliano – offriranno agli studenti del Master il miglior background per offrirsi al mercato, crescere in azienda e – soprattutto – far crescere le aziende in cui troveranno lavoro».

Alla fine del Master, grazie al trasferimento di conoscenza ed esperienza maturata sul campo da parte dei knowledge workers di ComoNExT e alle nozioni di alta formazione manageriale del corpo docente della LIUC Business School, gli studenti otterranno la qualifica di innovatore di impresa, una figura trasversale e funzionale alla trasformazione digitale di PMI e grandi imprese. Le figure professionali così “skillate” porteranno in dote nei loro futuri posti di lavoro la conoscenza degli strumenti, l’approccio e il mindset all’innovazione, intelligenza tecnologica, visione completa dell’innovazione applicata alla manifattura (digitale e industriale) e una conoscenza diretta di un network di imprese tra le più dinamiche dal punto di vista dello sviluppo.

Senza dimenticare l’alta specializzazione in uno dei temi dell’innovazione che possono fornire alcune delle aziende insediate e di quelle partner a cui gli studenti potranno rivolgersi durate il master per affinare una specifica competenza: Big Data, Internet of Things, Intelligenza Artificiale e Machine Learning, Social&Digital Communication e Neuromarketing, Virtual Reality, Robotica, Cyber Security, Nanotecnologie, Blockchain, Manifattura Additiva.

La prima edizione del master sarà avviata nel 2019. Per informazioni: aurbinati@liuc.it