Il Comune cerca un advisor per valorizzare il suo patrimonio

Valorizzare il patrimonio immobiliare, ridurre i costi di gestione degli uffici comunali, migliorare i servizi per i cittadini così da recuperare maggiori risorse da investire nella manutenzione di strade ed altri interventi essenziali. Si possono riassumere così gli obiettivi del Comune di Varese che nei giorni scorsi ha pubblicato un bando per la ricerca di un advisor che avrà il compito di realizzare uno studio finalizzato a fornire all’Ente idoneo e qualificato supporto nell’individuazione di scelte strategiche, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio pubblico ed impiegare i relativi risparmi per il miglioramento dei servizi resi ai cittadini, di contenimento dei costi di manutenzione e gestione degli immobili attualmente utilizzati come sede degli uffici comunali.

«Questa iniziativa – dichiara l’assessore alle Risorse ed al patrimonio Cristina Buzzetti – va nella direzione che l’amministrazione Galimberti si è data di ridurre la spesa corrente ed impiegare tali risparmi in servizi aggiuntivi per i cittadini senza aumentare la tassazione e le tariffe».

I gruppi interessati potranno presentare domanda esclusivamente mediante piattaforma telematica SINTEL di ARCA Lombardia entro le ore 12:00 del giorno 26 luglio 2018.