Il Comune invita gli imprenditori: “Vi aiutiamo a trovare giovani volenterosi”

Un aiuto per dare una mano ai giovani che vogliono imparare una professione.

Un’occasione per le imprese, spesso alla ricerca di mano d’opera a chilometri zero da formare e far crescere.

E uno strumento per l’amministrazione comunale capace di “tastare il polso” di un tema, quello del lavoro, che assume importanza vitale per chi si affaccia alla vita, appena terminata la scuola.

Per questi tre obiettivi il consiglio comunale di Gavirate ha approvato una variazione di bilancio di 15 mila euro che consentirà di offrire un aiuto alle aziende che intendono far entrare giovani neo diplomati e non. Si tratta dell’erogazione che va a coprire il 50% della “borsa lavoro”; la parte rimanente sarà a carico dell’azienda. Nel complesso saranno 500 euro per un tempo pieno.

«Abbiamo predisposto una lettera di invito, già licenziata dal Consiglio Comunale, che è stata spedita alle aziende della zona interessate a questo progetto e alle associazioni di categoria. L’appuntamento è per l’11 giugno, quando ci sarà un’assemblea – spiega il sindaco Silvana Alberio – . Anche attraverso gli elenchi in nostro possesso tramite l’Informa Lavoro cercheremo di mettere in contatto i giovani con queste realtà e poi potremo partire col progetto».

«Impegno è quello di un’amministrazione attiva rispetto ad un problema reale del territorio e che vuole capire se si riesce a creare una rete di sinergia – conclude Alberio – : parliamo di imprese della zona che avranno l’opportunità ai ragazzi e ragazze che vogliono imparare una professione».