Il Comune riapre le iscrizioni alle scuole dell’infanzia

Si sono riaperte oggi, giovedì 21 giugno, le iscrizioni per le Scuole dell’Infanzia comunali di Avigno, Bizzozero, Don Milani e San Fermo e per la Sezione Primavera della Scuola dell’Infanzia “J. Trolli” di Avigno.

Fino al 13 luglio sarà possibile presentare domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2018-2019 presso l’Ufficio Scuole Infanzia in via Cairoli.

Per le Scuole dell’Infanzia le iscrizioni sono aperte per i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2018, possono essere iscritti anche i bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2019.