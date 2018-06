Comune-Varese, appuntamento al “Franco Ossola”

Sarà lo stadio di Masnago il teatro del prossimo confronto tra il Comune e il Varese Calcio. Niente scarpe con i tacchetti però, ai piedi di amministratori pubblici e dirigenti del club: l’incontro si svolgerà domani – mercoledì 27 – e avrà come oggetto la verifica delle strutture e degli impianti che compongono il complesso del “Franco Ossola”.

Il sindaco, Davide Galimberti, ha invitato i massimi dirigenti biancorossi (presumibilmente il proprietario Claudio Benecchi e “l’operativo” Fabrizio Berni) a effettuare un “giro” per valutare lo stato dello stadio e le problematiche che affliggono la parte strutturale.

Un controllo al quale parteciperanno i tecnici comunali (e probabilmente quelli della società calcistica) in vista della scadenza della convenzione in atto, il 30 giugno, e della possibilità di un rinnovo. Come noto, il Varese Calcio ha intenzione di proseguire nell’accordo con Palazzo Estense per la gestione dello stadio, anche se prima di un nuovo “affidamento” il club dovrà saldare circa 30mila euro di debiti verso la pubblica amministrazione.

L’eventuale alternativa al Varese sarebbe rappresentata dal Milan, che si è interessato al “Franco Ossola” in un primo momento per la squadra femminile e in un secondo per la formazione “B”. Ma anche l’ipotesi rossonera non sembra attualissima, anche perché in via Turati in questi giorni hanno parecchie gatte da pelare.