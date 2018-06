Comune – Varese, incontro allo stadio. Lavori in corso

Sono positive le parole di Fabrizio Berni dopo l’incontro con i tecnici del Comune, compreso il sindaco Galimberti, che si è tenuto in questo caldo mercoledì di fine giugno a Masnago. Lo scopo era quello di fare un’analisi tecnica dei lavori da svolgere allo stadio. La convenzione in favore della società di calcio scadrà il 30 giugno e, a questo punto, si va verso una riconferma.

In rappresentanza di Palazzo Estense erano presenti, oltre i tecnici incaricati, l’assessore allo sport Dino De Simone e il sindaco Davide Galimberti, che al termine della riunione durata poco meno di mezzora, non si è sbilanciato: «Dobbiamo aspettare le relazioni dei tecnici dopo il sopralluogo per capire quali saranno i lavori da attuare prima dell’inizio del campionato».

Per la società biancorossa ha parlato invece Fabrizio Berni, che ha affermato: «L’incontro è andato bene. I tecnici stanno valutando cosa non va e lo sistemeremo. C’è una grossa perdita d’acqua, ma anche quel problema verrà risolto. Il rinnovo della concessione passerà da una fideiussione; l’importante è che tutti si compia lo stesso percorso».

«Il comune –ha proseguito Berni – si è detto disponibile a venirci incontro e nelle prossime ore ci rivedremo in Comune. Da parte nostra c’è disponibilità a pagare, tenendo conto però dei lavori che dovremo fare prima dell’inizio del campionato. Tra acqua e spogliatoi abbiamo calcolato una spesa di poco inferiore ai 40 mila Euro tutto compreso. Ora stiamo pagando i debiti e le vertenze, contando però che i grossi flussi arriveranno dal 1 luglio con la nuova stagione. C’è da correre, il tempo non p molto, ma stiamo riuscendo a fare tutto».