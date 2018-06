Concerto di cori delle scuole Gallazzi e Costamagna in piazza Santa Maria

Giovedì 7 giugno, dalle ore 21.00, piazza Santa Maria ospiterà un cocerto di cori con il coro “Sunshine Choir”

formato dalle classi IV della Scuola Primaria “Chicca Gallazzi” e il coro “Sing joy” formato dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Don Carlo Costamagna”.

Insieme a loro ci saranno anche i cori “Ai Preat” e “Keep the link”. Il canto giungerà fino in Siria, dove Padre Ibrahim opera e sostiene la speranza delle comunità cristiane di Aleppo. Durante la serata saranno raccolte offerte per loro, attraverso l’Associazione Pro Terra Sancta.