Concerto d’estate con la Banda di Cavagnano e un super ospite

(si ringrazia Maurizio Borserini di Photozoom per la foto)

Anche quest’anno il Corpo Bandistico “San Giuseppe” di Cavagnano vuole iniziare l’estate in musica e invitat tutti al concerto all’aperto in progrmma questa sera, sabato 9 giugno, alle 21 all’anfiteatro del parco comunale di Cuasso al Monte, in via Roma.

Ospite speciale della serata sarà il M° Danilo Moccia, trombonista e jazzista di fama internazionale, che, accompagnato dal Corpo Bandistico, eseguirà un repertorio di brani jazz dei più famosi autori.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Palacuasso.

Ingresso libero