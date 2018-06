Concerto d’estate con la Filarmonica saltriese

Sabato 16 giugno la Filarmonica Saltriese, su invito dell’Amministrazione comunale di Clivio, propone a chiusura della prima parte della sua stagione musicale, il Concerto d’estate.

L’evento, alla sua prima edizione, si terrà alle 21 alla Palestra di Clivio in via Azimonti 4.

La Filarmonica Saltriese, diretta dal Maestro Massimiliano Legnaro, vuole affascinare e stupire il suo pubblico con un programma che valorizza il repertorio originale per banda ma che strizza l’occhio anche alla grande musica delle colonne sonore, senza dimenticare alcuni importanti successi classici.

Per la serata speciale di sabato, dunque, il repertorio spazierà dalle note musiche classiche di Dmitrijj Šostakovič ai brani originali per orchestra di fiati di Philip Sparke e Percy Grainger, per approdare infine alle recenti produzioni di John Williams e Hans Zimmer.

Un programma per tutti i gusti eseguito da una formazione di ben 60 elementi, tra cui moltissimi giovani, che non potrà non emozionare.

L’evento è ad ingresso gratuito e aperto a tutti.