Conferenza di estrema destra, anche Liberi e Uguali chiede provvedimenti

Il Coordinamento di Liberi e Uguali della Provincia di Varese ha diffuso un comunicato per invitare la prefettura a richiamare il sindaco di Gazzada Cristina Bertuletti in seguito alla conferenza di estrema destra che è stata ospitata nei locali comunali.

“Chiediamo – scrive Leu nella nota – un richiamo al sindaco al rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica italiana che vietano la ricostituzione del Pnf e l’apologia del fascismo affinché intervenga nei confronti del Sindaco per la concessione della Sala Consigliare del Comune di Gazzada Schianno al raduno – mascherato con la presentazione di un libro – organizzato dalla associazione neo nazista DO.RA.

La Sala Consigliare di ogni Comune italiano è da intendersi come un luogo istituzionale che non può essere concesso per eventi il cui scopo evidente scopo è la denigrazione della Lotta per la Liberazione e dei suoi protagonisti.

La sindaca Bertuletti, già nota per le sue prese di posizioni avverse alla Giornata della memoria concedendo la sala consiliare contribuisce a peggiorare il clima politico e sociale nel nostro Paese”.