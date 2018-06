Conferenza di estrema destra, tra sindaco e Pd l’ombra di una denuncia

“Preferisco non parlarne, saranno i fatti a parlare”. Il sindaco Cristina Bertuletti non conferma la notizia della denuncia che avrebbe presentato ai carabinieri nei confronti del Partito Democratico come trapelato sulla stampa.

Al centro c’è ancora la questione della conferenza di estrema destra ospitata nella sala del Comune di Gazzada Schianno che il sindaco ha concesso agli organizzatori.

Il circolo locale del Partito Democratico di Gazzada Schianno e Morazzone ha protestato con un manifesto nel quale ha scritto che “i cittadini del paese non sono fascisti il sindaco e la sua Giunta si”.

Una presa di posizione arrivata all’ennesima occasione che ha visto il comune accostato al mondo dell’estrema destra. Da parte sua Antonio Magazzu, segretario locale del Pd, spiega di non aver visto alcuna denuncia e che, nel caso si difenderanno.

Il circolo Pd discuterà della questione nel direttivo di lunedì 11 giugno insieme alle iniziative intraprese dai militanti in questi giorni sulla questione della crisi dell’azienda Mam.