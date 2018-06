Confronto sulla rotonda di viale duca d’Aosta, Antonelli e Farioli non ci saranno

Al confronto pubblico sulla rotatoria in viale Duca d’Aosta, con molta probabilità, non parteciperà nessuno degli amministratori invitati dai comitati. Certamente non ci sarà il sindaco Emanuele Antonelli che – appresa la notizia dai giornali della sua partecipazione al dibattito – si è affrettato a smentire la sua presenza.

«Non ho mai confermato la mia presenza a questa iniziativa – spiega il primo cittadino – ma ho scoperto dai giornali di essere tra gli “ospiti”». Anche l’ex-sindaco Gigi Farioli declina l’invito con un laconico “Non potrò essere presente”. L’ex-assessore all’Urbanistica Giampiero Reguzzoni dice, addirittura, di non essere mai stato invitato.

L’incontro era stato annunciato alcuni giorni fa dal Comitato di quartiere Borri e da Legambiente ed è previsto per mercoledì 6 giugno nella sala conferenze del Museo del Tessile.