Conoscete il detto “Sei quello che mangi”? E’ vero

Conoscete il detto “Sei quello che mangi”? E’ assolutamente vero.

Molti studi hanno evidenziato il rapporto tra cibo e l’umore e hanno scoperto che alcuni alimenti influenzano le funzioni cognitive, la chimica del cervello e la memoria.

Per questo in collaborazione con: ATS Insubria – Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentali Tigros ha organizzato uno dei suoi corsi a questo argomento.

Protagoniste saranno Maria Antonietta Bianchi, medico specialista in scienza dell’alimentazione, della nutrizione e stili alimentari di ATS Insubria e Sara Frigerio, dietista specializzata in qualità della nutrizione e stili alimentari. Con loro ci sarà lo chef Alberto Broggini, del ristorante Il Borgo degli Artisti di Varese: a lui toccherà il compito di traduerre in ricette i consigli delle esperte.

INFO E PRENOTAZIONI

Il corso si terrà dalle 17 alle 19 lunedì 18 giugno, nel ristorante Buongusto Tigros di via Pirandello: come tutti gli altri, è gratuito e richiede solo il possesso di Tigros Card (anch’essa gratuita) e la prenotazione.

Purtroppo però, questo appuntamento è ormai completo: per non perdere gli altri controllate online i prossimi, al sito www.tigros.it, oppure telefonicamente al numero verde 800 905033.