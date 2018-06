Conosci il tuo cane? Ecco i consigli per capirlo meglio

Quanto conoscete il vostro cane? Sapete interpretare il suo “linguaggio”?

Molte risposte utili (per chi ha già un cane o per chi sta pensando di averne uno) nell’incontro in programma sabato 16 giugno, dalle 15 alle 19, in Sala consiliare a Viggiù, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Bios di Varese.

Il corso è gratuito, ma è necessario iscriversi entro le ore 15 di venerdì 15 giugno scrivendo a info_bios-varese@libero.it oppure telefonando ai numeri 393 9896684 oppure 349 7037531. L’iscrizione è necessaria perché l’incontro si svolgerà al arggiungimento dei 25 partecipanti.

L’incontro, svolto da educatori cinofili, è teorico e non prevede la presenza dei cani. Alla fine sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Qui la locandina con tutte le informazioni