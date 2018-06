Nuovo consiglio, vecchie tensioni

Primo consiglio comunale ieri sera a Venegono Superiore per i nuovi amministratori eletti lo scorso 10 giugno.

Davanti ad una sala consiliare gremita di cittadini sono state espletate tutte le incombenze previste per l’insediamento del nuovo consiglio, poi la seduta è entrata nel vivo con la lettura delle linee programmatiche di governo e gli interventi delle opposizioni.

Da parte sua il gruppo di minoranza “Intesa civica” guidato da Fabiano Lorenzin ha esordito presentando 14 emendamenti, per integrare altrettanti punti del programma della maggioranza. Emendamenti tutti respinti con motivazione dalla maggioranza, che ha accusato il gruppo di opposizione di voler “fare le pulci” alla nuova compagine amministrativa.

Il dibattito che è seguito ha messo a nudo le tensioni che caratterizzano la scena politica venegonese da mesi e che l’esito delle urne (con il sindaco uscente riconfermato per soli 6 voti) non ha cancellato. Tensioni che attraversano anche la minoranza, con il gruppo di Intesa civica e la rappresentante di Bene in Comune che si sono rinfacciati reciprocamente di aver perso le elezioni per non essere riusciti a trovare un accordo che permettesse di presentarsi uniti. Accordo che, numeri alla mano, avrebbe portato alla vittoria chi oggi siede nei banchi della minoranza.

Dunque un esordio non proprio sereno per il nuovo consiglio comunale, sottolineato anche dal rumoreggiare del pubblico, più volte invitato al silenzio.

Da segnalare, a questo proposito, l’intervento del consigliere Alessandro Limido (che potete leggere integralmente qui) che partendo dai dati sull’astensionismo che ha caratterizzato le ultime elezioni venegonesi (con il 53% di cittadini che hanno disertato le urne) ha invitato tutti ad una riflessione su “come si fa politica a Venegono“: «Non possiamo pensare di proporre una “buona politica” se poi ci fermiamo ai rancori ed alle divisioni del passato e del presente, che generano troppo spesso odio ed impediscono di guardare al futuro, con la conseguenza di far perdere la stima nei confronti delle persone e dei gruppi che intendono impegnarsi in politica».

Nel corso della seduta sono state infine presentate ed ufficializzate le nomine degli assessori che costituiranno la Giunta.

Sono Ciro Di Costanzo, che assume la carica di vicesindaco e assessore alla sicurezza, alla protezione civile e alla cultura; Maria Luisa Limido che mantiene le deleghe a servizi sociali ed istruzione; la giovane Susanna Croci, che si occuperà del bilancio, e Fabrizio Passannante con delega all’ecologia. Le altre deleghe per il momento restano tutte in capo al sindaco Ambrogio Crespi.

Nominati anche i capigruppo. Sono Riccardo Battiston per il gruppo Centro destra per Venegono; Fabiano Lorenzin per Intesa civica, e Lelia Mazzotta Natale per Bene in Comune.