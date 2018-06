Continua il viaggio dei pellegrini di Santa Rita “Siamo nei luoghi verdiani”

Il sapore di un’avventura vissuta fino in fondo per rendere omaggio a una figura mistica.

La fede, quando c’è, spinge anche ad inforcare la bici sotto la cappa dei 40° all’ombra – poca – della pianura padana per sfidare l’estate e arrivare alla meta.

Così dopo la partenza dei giorni scorsi con la rosa di carta realizzata da alcuni amici e da portare a santa Rita, il raid ciclistico in Italia Centrale di Giorgio Roncari e la sua banda continua: assieme ai figli e al nipote macinano chilometri prima della meta. L’arrivo è previsto per il prossimo weekend.

Intanto scrivono:

Mart 12. Siamo arrivati a Bologna. 4 giorni di sole caldo fin quasi a 40 gradi. Lunedì abbiamo passato i luoghi di Verdi: S. Agata, Busseto, Roncole, Parma. Oggi abbiamo pedalato sulla lunghissima e trafficatissima via Emilia e di ciclabili poche. 80 km snervanti e a ben vedere pericolosi sopratutto nelle rotonde. Siamo passati da Reggio e Modena dove abbiamo pranzato in un parco dedicato ai piloti della Ferrari morti in pista. Al nostro pranzo ha partecipato anche una gazza per nulla spaventata. Ora i km sono 360 ne mancano 500. Ah siamo arrivati con la solita gomma un’altra volta floscia.

(ambrogio roncari)