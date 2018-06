Controlli \"contro gli schiamazzi\" della polizia locale

Bilancio positivo per il weekend di controlli della polizia locale che ha realizzato un servizio “antifracassoni” in diversi punti della città.

Il punto di partenza sono state le segnalazioni dei cittadini che si lamentano degli schiamazzi notturni soprattutto nel fine settimana. Accompagnati in genere anche da una buona dose di degrado con rifiuti, soprattutto bottiglie vuote, che vengono ritrovate la mattinata successiva nei principali punti di ritrovo.

I vigili hanno iniziato con una serie di presidi realizzi ad hoc. Intorno alle 22 uomini e mezzi si sono trasferiti in via Leonardo da Vinci. Gli agenti hanno iniziato un intervento preventivo e repressivo contro i giovani che si ubriacano e schiamazzano in zona. Proprio la presenza delle pattuglie è stata un deterrente per l’arrivo di gruppi di minorenni e sudamericani. Controlli analoghi sono stati realizzati in centro, ad esempio nella zona di piazzetta Schuster, e al quartiere Prealpi nella zona del centro sportivo.

Sorvegliata speciale, come sempre, la stazione ferroviaria dove le pattuglie hanno realizzato accertamenti sia quelle vetture in transito, con un posto di blocco in piazza San Francesco, sia con accertamenti su viaggiatori e passanti in piazza Cadorna e via Diaz.