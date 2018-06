Controlli nei locali, contravvenzioni per 4 mila euro

Controlli notturni nei locali, multe per 4 mila euro e 34 persone identificate.

È il risultato dell’operazione degli uomini della Squadra Amministrativa della Questura di Varese, con l’ausilio degli agenti delle Volanti, nella notte tra sabato 16 e domenica 17 giugno.

Una serie di controlli amministrativi in alcuni esercizi pubblici di Varese. Tali attività sono finalizzate alla verifica del rispetto della normativa in materia di Pubblica Sicurezza: accertate complessivamente 9 violazioni alla normativa vigente, in conseguenza delle quali venivano elevati verbali di contravvenzione per un totale di circa 4000 euro. Le persone identificate sono state in tutto 34. Tra le infrazioni contestate vanno dalla mancata esposizione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), la mancata esposizione della licenza o la violazione ai limiti imposti dalla stessa.