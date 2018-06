Controlli sulle strade e nei parchi, tra ubriachi al volante e piccolo spaccio

Weekend particolarmente impegnativo per i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio che sono stati impegnati in una serie di controlli durante le notti del primo vero weekend estivo.

Nel corso della nottata tra sabato e domenica a Cassano Magnago, durante un controllo finalizzato al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza, i militari hanno ritirato complessivamente, tra mezzanotte e le 4, 12 patenti: 6 con denuncia penale (tasso alcolemico nel sangue superiore allo 0,8) e 6 con segnalazione amministrativa.

Durante la notte è finito in manette un 32enne di Solbiate Olona (sobrio ma ricercato), operaio, pregiudicato, che durante le fasi di identificazione è risultato condannato a 6 mesi di arresti domiciliari per truffa.

Durante il medesimo maxi controllo di Cassano, effettuato con posti di blocco e stazione mobile, sono stati denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale, un 50enne di Busto Arsizio (sobrio ma maleducato) che senza alcun motivo ha deciso di offendere i militari che stavano facendo il poprio lavoro. L’uomo si lamentava di essere stato controllato, e un 45enne di Oggiona con Santo Stefano (sobrio ma scortese) in quanto si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Nel corso di tale servizio venivano complessivamente identificati 135 soggetti e controllate 5 autovetture.

I carabinieri di Fagnano Olona, nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e contrasto di sostanze supefacenti all’interno del parco “Nicholas Green” hanno denunciato per spaccio un 35enne del paese trovato in possesso 18 grammi di hashish, suddivisi in 21 dosi appositamente confezionate e una piantina di cannabis.

Nella stessa tarda serata i carabinieri di Castellanza sono intervenuti ad Olgiate Olona all’interno del “parco Opai” dove deferivano in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere (un coltello) e lesioni personali aggravate un 19enne di olgiate, studente, incensurato. Il giovane, nel corso di una lite scaturita per futili motivi con alcuni coetanei, ha ferito un 24enne, anch’egli residente in paese.

A seguito dell’evento il ferito ha riportato una “ferita lacero contusa alla schiena” giudicata guaribile in pochi giorni.