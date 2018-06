Controllo del vicinato: appuntamento in piazzetta per saperne di più

Continua a crescere il progetto di controllo del vicinato di Vedano Olona, dove sono ormai 40 le vie “presidiate” con oltre 600 famiglie coinvolte.

Sabato 30 giugno, a partire dalle 10.30, gli amministratori comunali insieme ai coordinatori dei Gruppi di lavoro del progetto saranno presenti con un gazebo in piazzetta della Pace per dare informazioni ai cittadini interessati. L’incontro sarà anche l’occasione per fornire a tutti i coordinatori e ai cittadini delle vie che hanno aderito al progetto un vademecum con consigli utili e buone pratiche da osservare per il periodo estivo.

«Con costanza e dedizione continua la campagna di sensibilizzazione sul tema della prevenzione sul territorio comunale nel quale lo sviluppo del progetto Controllo del vicinato riveste un ruolo chiave – dice il vicesindaco e assessore alla sicurezza Vincenzo Orlandino – L’incontro di sabato sarà dedicato a tutti gli aderenti al progetto ma anche ai tanti vedanesi che vogliano acquisire informazioni utili su buone pratiche di prevenzione della sicurezza e su come attivare anche nelle vie ad oggi sprovviste del progetto il Controllo del Vicinato».

Ad affiancare l’Amministrazione con un ruolo chiave i Gruppi di lavoro, che da diversi mesi stanno portando avanti una grande attività per lo sviluppo concreto del progetto sul territorio. Sono stati costituiti gruppi su tre differenti tematiche: sviluppo di nuove vie e consolidamento, formazione e crescita del progetto, social media e comunicazione.

«I componenti dei gruppi sono coordinatori del Cdv in diverse vie del territorio che stanno svolgendo un ottimo lavoro a partire dalle loro vie – spiega Orlandino – Cittadini che hanno deciso di mettersi a disposizione per supportare chiunque sia interessato ad attivare il progetto. E’ grazie soprattutto al loro impegno, alla loro dedizione ed alla loro passione che i risultati sul nostro territorio comunale hanno raggiunto davvero livelli invidiabili con oltre 40 vie coinvolte e più di 600 famiglie parte attiva del progetto».