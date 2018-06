Una conversazione su Beata Giuliana al Sacro Monte

Nell’ambito del ciclo “Conversazioni al Sacro Monte” sabato 23 giugno alle 16 alla Sede dell’Associazione Amici del Sacro Monte in via del Ceppo n. 5, angolo piazzale Pogliaghi al Sacro Monte si terrà la Conversazione dal titolo “In un romanzo storico la vita di Beata Giuliana, tra Cascina Vergara e il Sacro Monte a 590 anni dalla nascita”

Relatore sarà Tito Olivato, docente di Lettere e musicologo, mentre modererà l’incontro Eleonora Paganini, docente di Lettere. L’ingresso è libero.