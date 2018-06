Degrado e spazzatura tra le vie Morelli e Capri

«L’unico pezzo di verde curato è la rotonda perchè ce la tagliamo da soli, ma le tasse le paghiamo lo stesso» – così scrive un lettore di Busto Arsizio che ci ha inviato le immagini che vedete nella galleria fotografica. La zona in questione è tra via L. Morelli e via Capri ed è al confine con Castellanza.

I residenti lamentano la mancanza di manutenzione del verde che ormai ha invaso anche i marciapiedi, la mancanza di pulizia delle strade e un tombino rotto..