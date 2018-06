Coppa del Mondo: derby varesino nel “due senza” femminile

Il recente raduno della nazionale a Varese e i campionati italiani che si sono disputati nel weekend, proprio sulle acque della Schiranna, sono serviti al direttore tecnico del canottaggio – Franco Cattaneo – e agli allenatori delle varie specialità per comporre gli equipaggi che prenderanno parte alla seconda tappa di Coppa del Mondo.

Le regate iridate sono in programma tra il 22 e il 24 giugno a Linz, in Austria, e la Nazionale partirà già domani per la raggiungere il bacino di Ottensheim, sede delle gare ma anche del mondiale del 2019.

Della spedizione azzurra faranno parte anche i cinque atleti varesotti che hanno partecipato al recente raduno del Gruppo Olimpico, e all’orizzonte si profila un interessante derby provinciale nella specialità del “due senza” femminile. L’Italia schiererà infatti due imbarcazioni a Linz: uno sarà appannaggio della coppia della Canottieri Gavirate formata dalle giovani Ilaria Broggini e Veronica Calabrese, l’altro invece vedrà impegnata la bustocca Sara Bertolasi (ora alla Canottieri Milano) insieme a una sua storica compagna di remi, la padovana Alessandra Patelli.

Broggini e Calabrese (foto in alto – Cecchin/Canottaggio.org) hanno vinto ieri il titolo italiano della specialità mettendo anche a frutto un affiatamento collaudato. Lo “scudetto” è anche nella bacheca personale dell’altra gaviratese, Federica Cesarini, nella specialità del singolo leggero. A Linz però Cesarini tornerà a gareggiare nel doppio leggero insieme a Valentina Rodini, che a Varese ha vinto ben due ori.

L’elenco dei varesotti alla Coppa del Mondo è completato infine con l’unico esponente della squadra maschile, l’isprese Andrea Micheletti. Il portacolori delle Fiamme Oro, argento alla Schiranna sul doppio leggero insieme a Pietro Ruta (oro ai Carabinieri con Oppo e Di Girolamo), sul bacino austriaco remerà sul quattro di coppia pesi leggeri insieme a Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, e Matteo Mulas.