Coppa del mondo: Micheletti oro, tutte le varesine in finale

Le acque di Linz, in Austria, sono state generose per gli atleti varesotti impegnati nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di canottaggio.

La “Contea dei Laghi” è riuscita infatti nell’impresa di qualificare alle finali per le medaglie tutti i propri atleti iscritti – 5 – con il body dell’Italia. Intanto Andrea Micheletti che è riuscito a cogliere l’oro. (foto in alto Perna-Canottaggio.org)

MICHELETTI D’ORO

L‘isprese Andrea Micheletti, primo dei nostri atleti a gareggiare in finale, ha vinto la medaglia d’oro a bordo del quattro leggero, imbarcazione “non olimpica” e quindi in acqua per le medaglie nel pomeriggio di sabato. L’Italia di Micheletti (con lui anche Catello Amarante, Paolo Di Girolamo e Matteo Mulas) ha conquistato la medaglia più pregiata superando nell’ordine la Germania, distanziata di meno di 6″ e la Norvegia (a oltre 8″). A seguire le barche di Austria, Australia e Ungheria.

DOMENICA AL FEMMINILE

Bertolasi e Patelli

La specialità più interessante per quanto ci riguarda è il due senza femminile senior nel quale gareggiano sia la bustocca Sara Bertolasi (tesserata per la Canottieri Milano, in gara con Alessandra Patelli), sia la barca tutta targata Gavirate di Ilaria Broggini e Veronica Calabrese. Bertolasi-Patelli hanno conquistando la finale dopo il secondo posto nella prima semifinale (dietro alla Gran Bretagna) e si ricandidano così a un ruolo da protagoniste, ottima notizia per Bertolasi da poco tornata all’agonismo. Le più giovani Broggini e Calabrese invece sono state terze nell’altra semifinale (dietro a Nuova Zelanda e GBR2) conquistando così un’importantissima finale nella quale ci sarà un derby più gradito che mai.

E sarà finale anche per la terza gaviratese del lotto, Federica Cesarini, la quale gareggia sul doppio leggero insieme a Valentina Rodini. Le due azzurre hanno chiuso al secondo posto la propria prova infilandosi tra Nuova Zelanda e Svizzera.